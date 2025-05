A adepta sportinguista atingida por um vidro no Supertaça Cândido de Oliveira, Rita Teixeira, foi convidada pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, para estar presente no Jamor para assistir a final da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting no próximo domingo.

No arranque da temporada, o FC Porto derrotou o Sporting (4-3), em Aveiro, para conquistar a Supertaça de 2024. Nuno Santos, que estava de fora da convocatória, foi sancionado por ter ferido dois adeptos após partir um vidro de proteção do camarote. O jogador do Sporting assumiu a responsabilidade com a família, enquanto um dos capitães dos leões.

Nuno Santos foi suspenso pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF por oito jogos e multado em 3060 euros, acrescido de 510 euros pela inobservância de outros deveres. Um castigo que foi revogado a 17 de março pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

A adepta e os pais vão estar, assim, no Estádio Nacional, em Oeiras, para assistir o dérbi entre Benfica e Sporting. O apito inicial está marcado para as 17h15 deste domingo, dia 25 de maio.