Após o triunfo diante do Marinhense no último fim de semana (3-0) na quarta eliminatória da Taça de Portugal, o Sporting vão defrontar o Santa Clara.

Assim, na próxima fase que será disputada entre 16 e 18 de dezembro, os leões viajam até São Miguel para os oitavos de final.

De recordar que os leões são os detentores do título, depois de terem vencido o Benfica na final da última temporada por 3-1.

