O Sporting partiu esta quarta-feira para os Açores com uma contrariedade inesperada na convocatória para o duelo frente ao Santa Clara, relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal.

Morita ficou em Lisboa devido a síndrome gripal, juntando-se à extensa lista dos indisponíveis. A principal novidade é a chamada de Rômulo Júnior, defesa-central brasileiro da equipa B, promovido por Rui Borges face às várias ausências no setor defensivo.

Além do médio japonês, os leões não contam com Debast, Nuno Santos, Quenda e Pedro Gonçalves, todos por lesão. Daniel Bragança já está recuperado, mas ainda não reúne condições para voltar à competição.

O defesa Diomande (Costa do Marfim) e o extremo Geny Catamo (Moçambique) estão ao serviço das respetivas seleções, na CAN e falham o jogo frente aos açorianos.

Perante o cenário de muitas baixas, Rui Borges voltou a recorrer à formação, chamando também os «habituais» Salvador Blopa, Flávio Gonçalves, Rayan Lucas e Rodrigo Ribeiro.

De recordar, o Sporting visita o Santa Clara esta quinta-feira, às 18h45, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Convocados do Sporting para o Santa Clara:

Guarda-redes:

Rui Silva, João Virgínia e Francisco Silva

Defesas:

Fresneda, Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Rômulo Júnior, Ricardo Mangas e Maxi Araújo

Médios:

Hjulmand, João Simões e Kochorashvili

Avançados:

Trincão, Alisson Santos, Salvador Blopa, Flávio Gonçalves, Ioannidis, Luis Suárez e Rodrigo Ribeiro