Taça de Portugal: Sporting parte para os Açores com Morita fora da comitiva
Médio japonês está com gripe e não é opção para Rui Borges que volta a apostar em vários jovens da formação
O Sporting partiu esta quarta-feira para os Açores com uma contrariedade inesperada na convocatória para o duelo frente ao Santa Clara, relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal.
Morita ficou em Lisboa devido a síndrome gripal, juntando-se à extensa lista dos indisponíveis. A principal novidade é a chamada de Rômulo Júnior, defesa-central brasileiro da equipa B, promovido por Rui Borges face às várias ausências no setor defensivo.
Além do médio japonês, os leões não contam com Debast, Nuno Santos, Quenda e Pedro Gonçalves, todos por lesão. Daniel Bragança já está recuperado, mas ainda não reúne condições para voltar à competição.
O defesa Diomande (Costa do Marfim) e o extremo Geny Catamo (Moçambique) estão ao serviço das respetivas seleções, na CAN e falham o jogo frente aos açorianos.
Perante o cenário de muitas baixas, Rui Borges voltou a recorrer à formação, chamando também os «habituais» Salvador Blopa, Flávio Gonçalves, Rayan Lucas e Rodrigo Ribeiro.
De recordar, o Sporting visita o Santa Clara esta quinta-feira, às 18h45, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.
Convocados do Sporting para o Santa Clara:
Guarda-redes:
Rui Silva, João Virgínia e Francisco Silva
Defesas:
Fresneda, Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Rômulo Júnior, Ricardo Mangas e Maxi Araújo
Médios:
Hjulmand, João Simões e Kochorashvili
Avançados:
Trincão, Alisson Santos, Salvador Blopa, Flávio Gonçalves, Ioannidis, Luis Suárez e Rodrigo Ribeiro