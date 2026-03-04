O FC Porto vai apresentar uma queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra Frederico Varandas, na sequência das declarações proferidas pelo líder do Sporting após a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, confirmou à Agência Lusa fonte dos dragões.

Na zona mista do Estádio José Alvalade, Varandas criticou Villas-Boas, acusando-o de mentir e de tentar pressionar o contexto disciplinar. As palavras surgiram depois de o presidente portista ter anunciado a intenção de participar do avançado Luis Suárez por alegados gestos dirigidos ao árbitro e de ter acusado o Sporting de beneficiar de impunidade.

O jogo, decidido com um penálti convertido por Luis Suárez aos 62 minutos, deixa os leões em vantagem na eliminatória. A segunda mão, a disputar no Estádio do Dragão, deverá realizar-se entre 21 e 23 de abril, embora ainda sem data oficial confirmada.