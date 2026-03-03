O Sporting recebe na noite desta terça-feira o FC Porto numa partida a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Sem Ioannidis, que estava em dúvida, e Debast por opção técnica, Rui Borges decidiu apostar no mesmo onze que alinhou no triunfo frente ao Estoril (3-0) na última jornada disputada para o campeonato. Pedro Gonçalves que foi dado como apto pelo técnico leonino mantém o lugar no banco, e Luís Guilherme volta a assumir a posição no onze inicial.

Do lado dos dragões, Farioli operou uma revolução na formação portista: são seis alterações do técnico italiano em relação ao triunfo diante do Arouca (3-1), também para o campeonato nacional.

Pablo Rosario volta a «cair» para a defesa, mas o destaque vai para as estreias como titular de Terem Moffi e Seko Fofana. Amobos chegados no mercado de inverno já tinham entrado nas últimas partidas dos dragões, mas nunca tinham estado no onze inicial escolhido por Farioli.

O Sporting-FC Porto tem início marcado para as 20h45, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Confira aqui a constituição das equipas:

Sporting: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Morita, Luís Guilherme, Trincão, Geny Catamo e Luís Suárez.

Suplentes do Sporting: João Virgínia, Vagiannidis, Eduardo Quaresma, João Simões, Daniel Bragança, Pote, Souleymane Faye, Nuno Santos e Rafael Nel.

FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Pablo Rosario e Francisco Moura; Alan Varela, Seko Fofana e Rodrigo Mora; William Gomes, Terem Moffi e Pepê.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Kiwior, Prpic, Zaidu, Froholdt, Gabri Veiga, André Miranda, Pietuszewski e Deniz Gul.