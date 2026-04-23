Declarações do atleta do Sporting, Francisco Trincão, na zona mista do Estádio do Dragão, após o FC Porto-Sporting (0-0), da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal:

Jogo:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas aguentámos bastante bem. Tínhamos a vantagem [ndr: na eliminatória] e jogámos um bocadinho com isso, mas, acima de tudo, estamos felizes por ter passado à final. Agora, é pensar no resto da época.»

Importância do apuramento:

«Temos de lutar sempre por tudo. Estamos no Sporting, estamos felizes por estar numa final e é disputá-la.»

Como está a equipa fisicamente:

«O mister [Rui Borges] dá oportunidade a toda a gente. Toda a gente está preparada. A época é longa, mas todos têm de estar preparados, fazer o melhor e ajudar o clube.»

Luta pelo título na Liga:

«É fazer o melhor até ao fim e as contas fazem-se no fim. Sabemos que é difícil, mas estamos felizes por passar à final e agora é descansar. Conseguimos o nosso objetivo, por isso foi uma boa resposta [à derrota com o Benfica]. O FC Porto tem uma grande equipa e não é fácil defrontá-la.»

Confusão à chegada da comitiva do Sporting dentro do estádio:

«Não percebi muito bem. Quando cheguei, já tinha acontecido alguma coisa. Eu passei e não sei o que aconteceu. Não me cabe falar sobre isso.»

Críticas do FC Porto ao tempo perdido pelo Sporting em campo:

«Não falo sobre isso.»