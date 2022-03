Uribe, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da TVI, após a vitória por 2-1 em Alvalade, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:



«Sabíamos que ia ser muito complicado. As duas equipas estiveram bem defensivamente. As duas equipas arriscámos mais na segunda parte, eles conseguiram marcar, mas mantivemos a identidade de jogo. Conseguimos dar a volta ao resultado que nos dá uma vantagem grande e um 'plus' anímico para o segundo jogo.



«Fogo de artifício junto ao hotel? Faz parte do futebol. É um jogo muito importante que todos querem ganhar tanto os adeptos como os jogadores. Isso faz parte. Estávamos a descansar no hotel e viemos disputar o jogo e saímos daqui com a vitória.



Ainda não ganhámos nada. Demos um passo importante. Este resultado é em 'plus' anímico, sabemos que temos muitas condições para chegar à final que tanto queremos.»