Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo por 1-0 sobre o FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

Conforto na eliminatória

«Em relação ao conforto, vamos a ganhar. Independentemente de ser 1-0, 2-0 ou 2-1. Vamos em vantagem e sabemos que vamos ter mais 90 minutos intensos, competitivos, onde queremos muito voltar a ganhar. Vai ser um jogo à imagem do que tem sido: muitos duelos, muito competitivo, por vezes não tão bem jogado. A primeira parte foi muito “picada”, com muitas faltas, muitas quebras de ritmo, muitas paragens de tempo, a tentar matar o ritmo do jogo. Foi uma primeira parte com pouco tempo útil de jogo, acredito eu. É uma equipa que faz muitas faltas, que tenta não deixar o Sporting entrar no seu jogo. É muito competitiva nesse sentido. O conforto são estes 90 minutos: fizemos o 1-0, estamos a ganhar. Agora é pensar no jogo do Dragão. Vai exigir muito de nós e queremos recuperar muito bem para ele.»

Quarto jogo sem sofrer

«Garantias não dão nenhumas. Dá-nos confiança no caminho que temos feito. É o quarto jogo sem sofrer golos. Já perdi a conta aos jogos consecutivos em que marcamos. Marcamos sempre. Isso é sinal da nossa ambição e qualidade ofensiva. Há jogos mais competitivos, jogos com equipas grandes são sempre mais intensos. Dá-nos confiança no nosso caminho, com muito caráter e vontade de vencer. Agora, garantias não há. Temos mais um jogo difícil no sábado em Braga. É importante recuperar bem, manter a equipa com energia máxima para dar mais uma grande resposta perante um grande adversário que nos vai exigir tanto ou mais do que nos exigiram hoje.»

FC Porto tentou mudar as marcações

«Começou a meter o Pepê de fora para dentro, a quebrar campo, a vir até para a zona central, direita. O Mora, ao tentar pegar um jogo mais baixo, para pegar de frente, tentou ludibriar ali um bocadinho as marcações do Ivan, do Morten, do Geny. Em alguns momentos, conseguiu aqui ou ali ter mais tempo para tomar uma decisão. Em alguns momentos, também com o Alan Varela ali descaído um bocadinho, quase numa criação a três, mais descaído à esquerda. Mas ganhou tempo, tirou-nos, se calhar, ali alguns momentos mais certos para pressionar-nos, mas não conseguiu de alguma forma entrar dentro do nosso local. Tentou atrair também, em alguns momentos, o Ousmane Diomande, para a largura, com o Moffi, mas a equipa esteve sempre muito concentrada, muito rigorosa, muito comunicativa, que era importante, às vezes, passar marcações. De alguma forma, conseguimos sempre anular essa tentativa do FC Porto.»

Elogios a Hjulmand

«O Morten fez dos melhores jogos que o vi fazer no Sporting. Fez um grande jogo, grande líder, grande capitão, grande exemplo do que é ser Sporting.»

Pedro Gonçalves no banco

«É gestão. Ele precisa de ter algum tempo de jogo para encontrar a melhor forma física e a confiança. Está há algum tempo sem jogar e a sua capacidade física não dá dentro daquilo que precisa para a intensidade e a exigência do que seria um jogo desde o início. O Pote é um grande jogador e torna o Sporting ainda mais forte do que o que é.»