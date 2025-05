Francisco Trincão fez o 3-1 do Sporting ante o Benfica, no primeiro minuto de compensação do prolongamento (120+1m), fechando o triunfo dos leões na final da Taça de Portugal.

Após uma jogada entre Gyökeres e Harder, da esquerda para o centro, Trincão recebeu do dinamarquês, passou por António Silva e bateu Samuel Soares.

O golo de Trincão: