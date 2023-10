Depois de ter eliminado o AVES SAD, o Dumiense vai defrontar o Sporting na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Os jogadores do emblema que milita no Campeonato de Portugal juntaram-se no balneário para assistir ao sorteio e celebraram assim que perceberam que iam defrontar os leões, um dos candidatos ao título nacional.



João Faria, capitão do Dumiense, foi o porta-voz da equipa e manifestou intenção de repetir a surpresa alcançada frente à equipa de Amorim na época passada, quadno marcou o golo solitário do triunfo do Varzim.



«É sempre bom jogar contra um clube grande, ainda por cima na sua casa. Jogar fora vai ser bom para este clube e para todos os atletas. Vamos tentar fazer aquilo que eu fiz no ano passado. Os dois clubes [Dumiense e Varzim] não têm nada a ver com o outro, mas vamos tentar fazer o mesmo», vincou, em declarações ao canal 11.

Veja a reação do Dumiense quando soube que ia defrontar o Sporting: