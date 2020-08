Tiago Pinto, diretor para o futebol do Benfica, foi multado em 102 euros e suspenso por oito dias, em sequência da expulsão na final da Taça de Portugal, diante do FC Porto.

De acordo com o comunicado do Conselho de disciplina da FPF, Tiago Pinto foi expulso pelas palavras dirigidas à equipa de arbitragem perto do final do jogo: «Isto é uma brincadeira… é uma vergonha», segundo consta no relatório de Artur Soares Dias.