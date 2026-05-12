O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa deu uma avaliação negativa à arbitragem e videoarbitragem do FC Porto-Sporting das meias-finais da Taça de Portugal.

Num duelo com muitos casos e em que Alan Varela viu o cartão vermelho, o juiz Miguel Nogueira teve nota «insatisfatória», tal como o VAR João Malheiro Pinto. Após o jogo, foram bastante discutidas as eventuais expulsões de Gonçalo Inácio e Gabri Veiga.

No caso do central do Sporting, numa dividida (sem bola) com William Gomes, que não deu azo a nenhuma falta. Já no caso do médio espanhol do FC Porto, pisou o tornozelo de Morten Hjulmand, originando-lhe uma lesão.

Também o árbitro Pedro Ramalho teve nota «insatisfatória» no duelo AVS-Sporting, da Liga.

Taça de Portugal Generali Tranquilidade

7.ª eliminatória (2.ª mão)

FC Porto - Sporting CP

Arbitragem: Insatisfatório

Videoarbitragem: Insatisfatório

SCU Torreense - AD Fafe

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório