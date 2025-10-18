Diogo Alves, capitão do Celoricense, analisou a derrota diante do FC Porto na terceira eliminatória da Taça de Portugal (4-0) em flash interview concedida à Sport TV. Alves agradeceu o apoio e diz estar de «consciência tranquila».

Análise

«Quero agradecer a todos os nossos adeptos, veio um mar de gente de Celorico de Basto. É disto que nos orgulhamos, trabalhamos para agradá-los. Saímos com um resultado que não era o que queríamos mas de consciência tranquila de que demos tudo dentro de campo. Foi um sonho realizado.»

«A missão era muito difícil, na primeira parte estávamos muito bem e quase que nem concedemos oportunidades. Em jogo jogado, não tiveram grandes chances. Estivemos muito equilibrados. Na segunda parte... as pernas e o trabalho deles é completamente diferente. Fizemos o que pudemos.»

Montra para o jovens

«Temos um plantel muito jovem. Foi uma montra para eles. O Martinho é um miúdo incrível que estava expulso. O Juninho estava lesionado... Eu tenho 29 anos, quero é ser feliz nesta casa e acabar em grande. Está tudo a bater certo para acabar em beleza.»