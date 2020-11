Os resultados dos testes à covid-19 realizados pela equipa do Fabril a menos de 48 horas do jogo da Taça de Portugal com o FC Porto confirmaram a existência de sete casos positivos, confirmou o Maisfutebol junto de fonte do clube da margem sul de Lisboa.

Dos sete elementos infetados, cinco são jogadores e quatro habituais titulares.

Estes sete casos já tinham sido detetados no primeiro de dois testes PCR realizados à equipa do Fabril, na terça-feira, pelo que todos já se encontravam em isolamento. Os testes realizados nesta quinta-feira à noite, confirmaram que os diagnósticos anteriores e não revelaram a existência de mais casos positivos.

O Fabril-FC Porto está agendado para este sábado às 14h30.