Já há equipas oficiais para o FC Porto-Sporting, jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, com mudanças nas duas equipas.

Em relação à vitória por 2-0 ante o Tondela, no domingo, o treinador do FC Porto, Francesco Farioli faz quatro alterações. Entram Thiago Silva, Pablo Rosario, Gabri Veiga e William Gomes. Saem Zaidu (lesionado), Alan Varela, Rodrigo Mora e Pepê.

No Sporting, o treinador Rui Borges faz apenas uma alteração em relação ao onze inicial da derrota por 2-1 ante o Benfica: entra Geovany Quenda e sai Pedro Gonçalves.

O Sporting parte para o jogo em vantagem na eliminatória, depois da vitória por 1-0 em Alvalade, com um golo de Luis Suárez, de penálti. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

As equipas para o FC Porto-Sporting:

FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Bednarek, Kiwior; Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga; William Gomes, Deniz Gül, Pietuszewski.

SPORTING: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande, Inácio, Maxi Araújo; Morita, Hjulmand; Geny Catamo, Trincão, Quenda; Luis Suárez.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, Prpic, Francisco Moura, Alan Varela, Fofana, Rodrigo Mora, Pepê, Borja Sainz e Terem Moffi.

SUPLENTES DO SPORTING: João Virgínia, Zeno Debast, Pedro Gonçalves, Vagiannidis, Kochorashvili, Daniel Bragança, Luís Guilherme, Rafael Nel, Ricardo Mangas.

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O apurado deste duelo aguarda, na final, por Torreense ou Fafe, que se defrontam em Torres Vedras na quinta-feira (20h45). Na primeira mão, em Fafe, houve empate a um golo.

Miguel Nogueira é o árbitro do FC Porto-Sporting. Vai ser auxiliado por Paulo Brás e Nuno Pires. João Gonçalves é o quarto árbitro. No VAR vai estar João Malheiro Pinto, assistido por Pedro Felisberto.