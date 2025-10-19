É mais uma equipa da Liga que cai na Taça de Portugal! O Sintrense, do Campeonato de Portugal, venceu em casa o Rio Ave na tarde deste domingo, em jogo da terceira eliminatória da competição, por 3-2.

Num relvado em más condições, o Rio Ave até marcou primeiro, aos 20 minutos, pelo avançado espanhol Marc Gual. Finalizou bem um contra-ataque e estreou-se a marcar com a camisola vilacondense.

Aos 40 minutos, começou a reação do Sintrense. Henrique Henriques cabeceou para golo após um belo trabalho de Duarte Brito na direita. Aos 57 minutos, na segunda parte, os sintrenses partiram cima do marcador na sequência de um canto e logo aos 61, quatro minutos volvidos, aumentaram a vantagem para 3-1. Ambos os golos foram marcados por Valdu Té.

O Rio Ave ainda esboçou uma reação no final do encontro, por intermédio de Zoabi, aos 80 minutos, mas foi insuficiente. O Rio Ave acertou na trave já nos descontos e... nada feito! Depois do Moreirense, também o Rio Ave ficou pelo caminho neste domingo.

Assim, o Sintrense vai visitar o FC Porto no Estádio do Dragão, na próxima fase. Já na época passada, as duas equipas defrontaram-se na Reboleira, em casa emprestada.

[Notícia atualizada às 17h18]