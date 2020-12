As ligas nacionais prosseguem por esse Mundo fora enquanto em Portugal continua a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Este domingo, é a vez de oito emblemas jogarem um lugar nos oitavos de final da prova rainha: Cova da Piedade, Moreirense, FC Porto, Benfica, Santa Clara, Vitória de Guimarães, Tondela e Vilafranquense.



Mas há mais jogos de destaque este domingo. O Tottenham de José Mourinho pode isolar-se no comando da Premier League depois da derrota do Chelsea em Liverpool, mas para tal tem de vencer no dérbi de Londres com o Crystal Palace.



Em Itália, os primeiros classificados jogam todos este domingo com destaque para a Juventus de Ronaldo que viaja até Génova e para a visita da Roma de Fonseca a casa do Bolonha. Por sua vez, o líder Milan, de Dalot e Leão, fecha o dia com a receção ao Parma de Bruno Alves.



Por sua vez, em França há clássico entre o PSG de Danilo Pereira e o Lyon de Anthony Lopes. Porém, algumas horas antes, entra em campo a armada lusa do Lille ante o Bordéus.



Já o Barcelona de Trincão tenta dar um pontapé na crise de resultados na receção ao Levante.



Os jogos deste domingo:



Taça de Portugal



Cova da Piedade-Moreirense, 11h00

Vitória-Santa Clara, 14h00

FC Porto-Tondela, 18h30

Benfica-Vilafranquense, 20h30



Alemanha



Augsburgo-Schalke 04, 14h30

Bayer Leverkusen-Hoffenheim, 17h00



Espanha



Real Sociedad-Eibar, 13h00

Betis-Villarreal, 15h15

Elche-Granada, 17h30

Barcelona-Levante, 20h00



Inglaterra



Southampton-Sheffield United, 12h00

Crystal Palace-Tottenham, 14h15

Fulham-Liverpool, 16h30

Arsenal-Burnley, 19h15

Leicester-Brighton, 19h15



Itália



Cagliari-Inter, 11h30

Atalanta-Fiorentina, 14h00

Bolonha-Roma, 14h00

Nápoles-Sampdoria, 14h00

Génova-Juventus, 17h00

AC Milan-Parma, 19h45



França



Nice-Rennes, 12h00

Brest-Reims, 14h00

Lorient-Nîmes, 14h00

Nantes-Dijon, 14h00

Estrasburgo-Metz, 14h00

Lille-Bordéus, 16h00

PSG-Lyon, 20h00