João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o FC Porto e a consequente eliminação da Taça de Portugal:

[Análise ao jogo]

«Se fôssemos a penáltis, passávamos nós à final. Tenho a certeza absoluta disso!

Penso que fomos melhores. Fomos muito melhores do que o adversário. A estratégia que planeámos para o jogo, os jogadores fizeram isso e mais. Em termos ofensivos criámos muitos problemas. (...) Ao nosso adversário permitimos jogar para o lado e para trás: foi isso que o FC Porto fez. Não permitimos mais. Chegámos a ouvir assobios das bancadas, fomos crescendo e tomámos conta do jogo.

Penso que fomos justos vencedores dos 90 minutos. O objetivo, de marcar golos e tomar vantagem do resultado, ainda que não na eliminatória, estava meio cumprido. No prolongamento tivemos mais dificuldades devido a muita quebra física. Tivemos algumas dificuldades. Mas, no entanto, chegámos aos 120 minutos em igualdade na eliminatória e num lançamento de linha lateral há o golo que resolve a eliminatória. Fomos fortes na primeira bola, mas aquele segundo remate era impossível de defender.»

«Conversámos antes do jogo e uma das situações que falámos foi: aconteça o que acontecer, temos de estar preparados para estar equilibrados em termos emocionais. Marcando ou sofrendo. Porque este jogo podia ficar e tornou-se longo. Várias coisas podiam acontecer. Nós ou o adversário por cima. (...) Infelizmente, no final não tivemos aquela energia para tentar magoar ainda mais o FC Porto. Infelizmente, porque os jogadores do Famalicão mereciam disputar a final.»

[No final esperou à porta do balneário pelos jogadores. Alguns estavam com lágrimas nos olhos. Têm motivos para estar tristes?

«Percebo a pergunta. Eles estão tristes, eu estou triste. Mas devem estar orgulhosos do que fizeram e eu estou aqui a dizer que se há treinador orgulhoso hoje, sou eu.»