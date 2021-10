O União de Paredes, do Campeonato de Portugal, venceu este sábado por 3-1 na receção ao Académico de Viseu, da II Liga, e qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Pedro Correia bisou e foi a figura da partida.

O médio marcou logo aos 12 minutos, ao emendar um cruzamento da direita, e fechou a contagem, aos 69, com um remate colocado da esquerda, confirmando o merecido triunfo, alicerçado ainda no tento de Henrique, na sequência de um canto, aos 59 minutos, a desfazer, na altura, o empate conseguido por Quizera (29 minutos), com um remate, em jeito, à entrada da área.

No final, os adeptos viseenses manifestaram, de forma veemente, o seu descontentamento por mais uma derrota, seguinte à goleada (4-0) sofrida na visita ao Estrela da Amadora, para o campeonato da II Liga.

Ficha de jogo

PAREDES: Marco Ribeiro, Mabuza, Meneses, Henrique, Gil Barros (Amadeu, 87), Ismael, Ema, Tavares, Pedro Correia (Andrezinho, 87), Hélder Pedro (Piquet, 67) e Madureira (Nilo, 67).

Suplentes não utilizados: Rui Mota, Amadeu, Piquet, Andrezinho, Joel, Nilo e Choi.

Treinador: Eurico Couto.

ACADÉMICO VISEU: Ricardo Janota, João Pica, Pedro Monteiro, Lúcio Fernandes (Ayongo, 46), Musa Yahaya (Luisinho, 77), Ericson (Carlos Renteria, 68), Igor Milioransa, André Carvalhas (Nussbaumer, 68), Yurí Araújo, André Claro e Fama Quizera (Fernando Ferreira, 68).

Suplentes não utilizados: Domen Gril, Tiago Correia, Fernando Ferreira, Carlos Renteria, Luisinho, Ayongo e Nussbaumer.

Treinador: Zé Gomes.

GOLOS: 1-0 por Pedro Correia (12m), 1-1 por Fama Quizera (29m), 2-1 por Henrique (59m), 3-1 por Pedro Correia (69m)