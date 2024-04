Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview à RTP, após o empate com o Benfica (2-2), no Estádio da Luz, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«[Sporting foi mais forte nas duas partidas?] Hoje, claramente, não fomos, o Benfica foi mais forte num ambiente difícil, faltou-nos muita bola. No primeiro jogo fomos claramente superiores e pecou pela vantagem. Hoje, o Benfica entrou melhor, muito mais agressivo do que nós, quando não temos jogo entre linhas torna-se difícil e quando temos de defender muito tempo complica-se. A primeira parte foi complicada, aguentámos o 0-0, entrámos bem na segunda, marcámos o golo, mas nunca senti que a equipa tivesse o fio de jogo que costuma ter. Há dias assim, tivemos muitos jogadores abaixo do seu nível. Temos de melhorar para sábado. Mas queríamos passar, era uma eliminatória difícil, contra uma grande equipa, muitos jogadores entre linhas e muita qualidade, o que dificultou muito. No fim do jogo, quando o Di María fica encostado ao meio-campo e só quer atacar… com bola poderíamos ter feito mais.»

«[Sporting é mais favorito para o dérbi do campeonato?] Não, porque as sensações do campo estão lá. Vou fazer questão e sinto que temos de olhar para o jogo em si, mas não ara a passagem. Ficamos contentes pela passagem, Às vezes, as coisas não saem e segurámos o resultado. Passámos com mérito, mas o jogo vai ter outra história e estamos preparados para isso.»

«[Acredita que é possível ganhar o campeonato e a Taça?] Se não for eu a acreditar… os adeptos acreditam e toda a gente aqui acredita. Como vimos hoje, vai ser muito difícil e até ao fim. Temos um longo caminho.»

«[A final da Taça vai ser o seu último jogo no Sporting?] Estou muito focado no jogo de sábado, o resto logo se vê. Se pode ser? Vamos ver.»