Rui Borges, treinador do Vitória, na sala de imprensa, após triunfo por 3-1 frente ao Paços de Ferreira:

«Muito honestamente não penso que foi relaxamento. Entrámos bem, fizemos golo, mas com o tempo fomos criando desconfiança a nós próprios e entrámos numa frustração coletiva. O Paços com uma boa equipa e com uma boa dinâmica, chegou ao empate.

Ao intervalo nem falei nos aspetos técnicos e tácitos, faltava a entreajuda. Foi importante fazer um golo no início da segunda parte e a energia da equipa foi diferente. Estávamos a defrontar uma boa equipa, bem organizada e orientada, sabíamos que íamos ter dificuldade, mas fomos conseguindo suster o adversário.

Vitória justa, perante uma equipa difícil, uma equipa que está na II Liga, mas para mim é de primeira. Na Taça não é importante jogar bem, mas sim ganhar.

[Duas alterações apenas e qual a ambição do Vitória na Taça] É ambição e respeito. Olho para o Paços como uma equipa da Liga. Mudámos o Charles porque merece. O jogo de Taça não é para dar oportunidades, essas dão-se todas as semanas. Quem não estiver preparado não joga. Vamos entrar num ciclo difícil e todos vão fazer falta».