Ainda sem qualquer equipa da Liga eliminada nesta fase da Taça de Portugal, o Farense deslocou-se até São João da Madeira, com o objetivo de seguir para a quarta eliminatória da competição.

Num jogo bastante emotivo, os visitantes chegaram ao intervalo em vantagem, graças ao golo de Aléx Bermejo. O avançado espanhol foi, de resto, uma das figuras dos algarvios no encontro, já que no reatar da partida, deu outra machadada nas aspirações da Sanjoanense, graças a um golaço, na conversão de um pontapé de livre.

Veja aqui o segundo golo apontado por Bermejo:

Em desvantagem, o conjunto da casa não perdeu a esperança e pouco depois respondeu, por intermédio de Vítor Pisco.

Só que a superioridade do Farense fez-se notar na reta final do encontro, já que a vantagem voltou a crescer, graças à infelicidade de Duarte Maneta, que introduziu a bola na própria baliza.

Pelo meio, Rui Santos voltou a reduzir, mas Raúl Silva tratou de fechar as contas do jogo, carimbando assim a passagem do Farense à quarta eliminatória da Taça de Portugal.