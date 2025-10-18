Taça: Celoricense-FC Porto, 0-4 (crónica)
Com Samu em campo não há festa da Taça
Com Samu em campo não há festa da Taça! O FC Porto goleou o Celoricense, do Campeonato de Portugal, e garantiu a passagem à 4.ª eliminatória da prova rainha, onde vai defrontar o vencedor do jogo que coloca frente a frente Sintrense e Rio Ave.
Os dragões marcaram cedo por Bednarek, que se estreou a marcar de dragão ao peito, e adormeceu à sombra da curta vantagem. Contudo, Samu foi a jogo e nem de um quarto de hora precisou para fazer um hat-trick e quebrar a resistência da brava equipa de Celorico de Basto.
A festa em Barcelos, casa emprestada do Celoricense, foi bonita, mas sem surpresas. Os quase dez mil adeptos mostraram o verdadeiro espírito da Taça de Portugal, dentro e fora do estádio. O emblema que veste de branco e preto deixou boa imagem e valorizou o triunfo portista. Saiu de campo sob um forte aplauso de todos os adeptos.
Farioli não facilita
Os dragões marcaram cedo e, face à inoperância ofensiva do Celoricense, a equipa relaxou. Cláudio Ramos, que assumiu a titularidade, pouco ou nada foi incomodado e, na frente, Deniz Gul que rendeu Samu não foi servido com qualidade. A equipa de Celorico de Basto defendia bem e não dava muito espaço aos portistas.
Foi de bola para que o FC Porto marcou. Canto apontado à esquerda por Gabri Veiga e Bednarek, no interior da pequena área, a saltar mais alto do que toda a gente e a estrear-se a marcar de dragão ao peito. A equipa de Francesco Farioli tinha o completo domínio do desafio e não carregava no acelerador. Na fase final da primeira metade, o Celoricense tentou chegar à área dos azuis e brancos, mas o melhor que conseguiu foi um remate de fora da área de Renteria para as mãos de Cláudio Ramos.
Os portistas apareceram no segundo tempo com maior dinâmica ofensiva e a chegar com mais perigo à baliza do Celoricense. Kiwior ficou no balneário e Prpic foi a jogo para etapa complementar. Francisco Moura foi o primeiro a criar perigo ao aparecer na área a rematar para boa defesa de Gonçalo Luís. Do canto, Bednarek voltou a ganhar de cabeça, porém, desta feita, acertei em cheio na barra.
Samu não sabe brincar
O técnico dos dragões queria chegar ao segundo para poder descansar e lançou para jogo, de uma assentada, Samu, Mora e William Gomes. E o resultado foi imediato. Samu recebeu o esférico à entrada da área, rodou sobre um adversário, impondo o físico, e rematou para golo. Dois minutos em campo, dois toques na bola e golo. O avançado espanhol foi a jogo com fome de golo e não se ficou por aqui.
Pouco depois, após pontapé de canto, Bednarek desviou de cabeça ao primeiro poste e Samu apareceu ao segundo a marcar. Dois minutos depois, William Gomes apareceu desmarcado na direita e ofereceu o quarto golo ao espanhol. Hat-trick de Samu a quebrar a brava equipa de Celorico de Basto. Triunfo justo dos portistas e bonita festa em Barcelos.