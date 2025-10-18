FIGURA: Samu FC Porto

Samu foi a jogo ao minuto 60 e dois depois estava a marcar. Antes dos 75 já tinha feito um hat-trick e dado o merecido descanso ao FC Porto. O avançado espanhol começou a fazer o gosto ao pé com um remate de fora de área. Depois, apareceu ao segundo poste a bisar e solto na área a selar o marcador.

MOMENTO DO JOGO: Entrada de Samu

Farioli lançou a jogo dois abre latas e um matador. Mora e William Gomes estiveram mais discretos, embora o primeiro tenha espalhado magia e o segundo feito uma assistência, mas foi Samu que brilhou e confirmou o triunfo portista em Barcelos.

OUTROS DESTAQUES

Bednarek (FC Porto): Um golo, uma assistência e uma bola na trave fazem do central polaco um dos melhores do desafio. Bednarek marcou pela primeira vez ao serviço do FC Porto, de cabeça, e num lance a fotocópia acertou na barra. Ainda teve tempo para desviar ao primeiro poste mais um canto e assistir Samu.

Renteria (Celoricense): Num jogo onde o Celoricense quase não incomodou a baliza portista, Renteria foi o autor do único remate com a direção da baliza azul e branca. Cláudio Ramos encaixou com facilidade, mas o avançado colombiano fica com o registo.