Está em curso a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. A ronda arrancou na sexta-feira com a goleada do Sporting ao Amarante (6-0) e prossegue este sábado com oito jogos, ficando concluída com os restantes sete encontros agendados para domingo.

Nesta altura, há uma de 16 vagas preenchidas para os oitavos de final, pelo Sporting, da Liga.

Confira todos os jogos, transmissões TV, resultados e apurados na prova rainha. Acompanhe, ao minuto, o desenvolvimento do marcador de cada jogo AQUI.

6.ª Feira, 22 novembro:

Sporting-Amarante, 6-0

Sábado, 23 novembro:

Lusitânia Açores-São João de Ver, 12:00, 11:00 locais (Youtube 11)

Alverca-Rio Ave, 14:00 (Canal 11)

Arouca-Farense, 15:00 (Youtube 11)

Lusitano Évora-AVS, 15:00 (Youtube 11)

V. Guimarães-U. Leiria, 16:45 (Canal 11)

Leixões-Sp. Braga, 18:30 (SportTV2)

Casa Pia-Desp. Chaves, 19:15 (Canal 11)

Benfica-Estrela, 20:45 (RTP1)