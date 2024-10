Se dúvidas houvesse sobre o favoritismo do Casa Pia frente ao Amora, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, neste sábado, os gansos quiseram dissipá-las de vez com um 5-0.

Ao intervalo, o encontro estava ainda empatado a zeros. Mas, na segunda parte, Nuno Moreira e Max Svensson encarregaram-se de marcar os golos do Casa Pia.

O extremo Moreira fez três (56m, 72m e 82m) e o avançado Svensson bisou aos 86m e 90+1m. O hispano-sueco estreia-se a marcar ao fim do nono jogo com a camisola do Casa Pia.

Assim, o Casa Pia confirma a passagem à próxima fase, tal como os primodivisionários Gil Vicente, Rio Ave, Moreirense, Vitória de Guimarães e Santa Clara venceram no início de tarde.