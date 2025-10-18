O Farense, da II Liga, venceu neste sábado no terreno do Marco 09, da Liga 3, por 3-0, e garantiu a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal, construída a partir de uma primeira parte dominadora.

André Candeias e Balla Sangaré, num intervalo de apenas quatro minutos - aos 34 e 37 -, marcaram dois golos para a equipa de Jorge Silas.

Darío Poveda, aos 86m, fechou a contagem, numa altura em que os anfitriões já se encontravam em inferioridade numérica, por expulsão de Bruno Guimarães, quatro minutos antes.

O Farense, nono classificado da II Liga, segue em frente na competição, como expectável. O Marco 09, sétimo da série A da Liga 3, fica pelo caminho.

