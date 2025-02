A direção do Tirsense reconheceu nesta quinta-feira que vai ser difícil receber o Benfica no seu estádio para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, devido às condições do Abel Alves de Figueiredo.

Em declarações à Lusa, João Magalhães, vice-presidente do clube do Campeonato de Portugal, assume o desejo de receber o jogo em Santo Tirso, mas admite que há «situações difíceis de resolver em tempo útil» no reduto, nomeadamente a substituição do relvado, «muito antigo e saturado», a resolução dos problemas na iluminação e a instalação de cadeiras num recinto que alberga 8 mil espetadores.

«É muito difícil jogar no Abel Alves de Figueiredo. Substituir um relvado num mês é praticamente impossível. Temos isso em cima da mesa. Estamos a fazer os nossos contactos e a tentar perceber a viabilidade, mas sabemos o quão difícil será», realçou, ao projetar o encontro da primeira mão, provisoriamente agendado para dois de abril.

«Isso mexe um bocadinho com os adeptos. Se já vai ser uma experiência memorável, se a pudéssemos fazer dentro de portas, então seria fantástico para toda a gente, para o concelho e para a cidade. Infelizmente, não estão reunidas as condições», acrescenta, sem adiantar quais as hipóteses para 'palco' da primeira mão.

João Magalhães frisa que o reencontro com o adversário da meia-final da Taça de Portugal de 1970/71 garante «uma mais-valia financeira», já que 75% da receita líquida de cada jogo é dividida pelos clubes e os restantes 25% revertem para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«O orçamento do Tirsense comparativamente com o orçamento do Benfica é uma gota do oceano. Estamos a falar de um valor irrisório para a realidade do Benfica. Para nós, o impacto da receita, tanto televisiva, como de bilhética, será muito importante», admite.

«Vai ser uma experiência única, tanto para os jogadores no Tirsense, que, na sua grande maioria, nunca tiveram oportunidade de jogar no Estádio da Luz. Para eles, será uma grande experiência e para os adeptos também. Será um dia memorável, uma noite inesquecível para toda a gente», perspetiva.

Nas meias-finais da edição da Taça de 1970/71, o Tirsense foi batido duas vezes pelo Benfica, por 3-1, em Santo Tirso, e 5-1, em Lisboa, acabando os ‘encarnados’ por chegarem à final, então vencida pelo Sporting, por 4-1.