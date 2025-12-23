As últimas 24 horas foram marcadas por muita polémica no que diz respeito à realização do Caldas-Sp. Braga, dos oitavos de final da Taça de Portugal, nesta terça-feira. A Federação Portuguesa de Futebol determinou a alteração do estádio devido às más condições do relvado no estádio da Mata Real, nas Caldas da Rainha.

O Caldas ameaçou não ir a jogo devido a essa alteração, mas acabou por anunciar em comunicado que se apresentaria a jogo «sob protesto». O duelo começou mesmo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, mas com um ato simbólico.

Durante o primeiro minuto de jogo, a bola não rolou. A equipa do Caldas ficou abraçada no círculo central do meio-campo e conservou a bola. Diogo Clemente, capitão do Caldas, falou com Ricardo Horta antes do início da partida e pediu a colaboração dos jogadores do Braga, que foi acedida.