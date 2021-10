O Estrela da Amadora apurou-se para a quarta ronda da Taça de Portugal ao vencer em Loulé por 2-1, graças a um golo decisivo de Paulinho, que bisou no último minuto de descontos.

Alvarinho abriu o marcador para os algarvios, que alinham no Campeonato de Portugal (quarto escalão), aos nove minutos, na marcação irrepreensível de um livre direto.

O Estrela, da II Liga, chegou à igualdade por Paulinho, após cruzamento de Sérgio Conceição, aos 28 minutos. Já com as duas equipas à espera do prolongamento, Paulinho decidiu a partida aos 95 minutos, respondendo de cabeça, ao segundo poste, a novo cruzamento certeiro de Sérgio Conceição, embora o guardião Nathan tenha falhado a interceção.

Ficha de jogo

LOULETANO: Nathan, Diogo Marques (Tiago Coelho, 63), Baptista, Carlos Lima, Tiago Ferreira (Telmo, 86), Bruno Silva, Yaya Bamba, Pedro Araújo, Alvarinho, Ricardo Silva e Erik (Yuri, 76)

Suplentes não utilizados: Kauan, Dário, Tiago Coelho, Tiago Sousa, Yuri, Lucas Gabriel e Telmo)

Treinador: Pedro Lomba.

ESTRELA DA AMADORA: Nuno Hidalgo, Sérgio Conceição, André Duarte, Anthony Correia, Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré, Diogo Pinto, Chapi Romano (Miguel Rosa, 46), Diogo Salomão (Reko, 88), Madson (Leandro Tipote, 83) e Paulinho

Suplentes não utilizados: Joyce Anacoura, Reko, Tiago Melo, Guilherme Miranda, Matheus Dantas, Miguel Rosa e Leandro Tipote)

Treinador: Ricardo Chéu.

GOLOS: 1-0 por Alvarinho (9m), 1-1 por Paulinho (28m), 1-2 por Paulinho (95m)