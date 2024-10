O Leixões bateu o Alcains por 2-1, no estádio do Mar, e avançou para a quarta jornada da Taça de Portugal.



Os Bebés do Mar chegaram ao intervalo em vantagem graças a um golo de Rafael Martins nos descontos da primeira metade. Na etapa complementar Paulite aumentou a diferença no marcador a favor do emblema de Matosinhos.



O Alcains, clube que milita no Campeonato de Portugal, reduziu à entrada para os 20 minutos finais por Pedrinho. O Leixões acabou reduzido a dez elementos, mas segurou a vantagem.