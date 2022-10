Moreirense e BSAD garantiram, esta sexta-feira, a presença na quarta eliminatória da Taça de Portugal.



Os cónegos receberam e venceram o Vilafranquense, outro emblema que milita na II Liga, por 3-0. Os golos da equipa de Moreira de Cónegos, líder do segundo escalão, foram anotados por Kodisang (15m), Pedro Amador (30m) e por Hugo Gomes, este último de penálti, já na segunda parte.



Por sua vez, a BSAD foi ao Algarve afastar a Olhanense (2-0). Os azuis marcaram um golo em cada parte: Jefferson Souza fez o 1-0 aos 15 minutos e Tiago Lopes decidiu a eliminatória com o segundo golo aos 52 minutos.



Estas são, para já, as duas primeiras equipas com lugar garantido na ronda seguinte da prova Rainha.