As equipas da primeira divisão continuam todas na Taça de Portugal, mas já houve alguns pequenos «tombos» na Taça de Portugal, nesta terceira eliminatória. Oliveira do Hospital e Tirsense venceram, respetivamente, o Mafra e o Caldas, equipas de divisões superiores.

O Oliveira do Hospital, da Liga 3, bateu os mafrenses, da II Liga, por 1-0. O único golo do triunfo foi apontando por Souza, de penálti, aos 71 minutos.

O Mafra teve mais posse de bola, mas foi incapaz de criar perigo perante um Oliveira do Hospital coeso a defender e a procurar rápidas saídas em contra-ataque.

Na primeira vez que chegou com perigo à área adversária, aos 70 minutos, o Oliveira do Hospital beneficiou de uma grande penalidade, com Varela a sofrer falta de Maiga, e Souza, chamado à conversão, bateu Fraisl e adiantou a sua equipa no marcador.

Para além desta, a outra surpresa da tarde foi a vitória do Tirsense sobre o Caldas, por 2-1, no Estádio da Mata Real. A equipa de Santo Tirso atua no Campeonato de Portugal e é orientada pelo treinador Luis Norton de Matos. O Caldas joga na Liga 3, na Série B.