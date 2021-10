Ao contrário do que a urgência dos nossos dias sugere, o futebol não é o momento e o presente não é indicativo. Trocando por miúdos: o Rio Ave está na II Liga mas não deixa por isso de ser uma equipa de Liga, com projeto e estrutura de Liga, como demonstrou na receção ao Boavista, atual 8.º classificado do escalão principal (4-0).

O apuramento da equipa de Luís Freire para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, com golos de Zé Manuel (13’), Guga (74’) e Gabrielzinho (87 e 89’) não surpreende quem acompanhou um bom jogo de futebol em Vila do Conde e confirmou a suspeita: este Rio Ave estará de passagem na II Liga e voltará a pisar palcos condizentes com um crescimento sustentado, iniciado há alguns anos. Um acidente de percurso não passa disso. Um acidente no pecurso.

O Estádio do Rio Ave Futebol Clube, com uma bancada central – a única neste momento – bem composta, matou saudades dos jogos de primeira com a receção a um Boavista que se habitou a proporcionar duelos intensos com a equipa de Vila do Conde.

Embora as circunstâncias ditem uma separação momentânea entre as duas formações, face à despromoção do Rio Ave, os mais desatentos garantiriam por cento que os adversários deste domingo competem no mesmo escalão.

A equipa da casa, aliás, mostrou-se fiel ao seu estilo de jogo e beneficiou de uma dinâmica de vitórias – atual segunda classificada da II Liga – para assumir a iniciativa e dominar por completo a etapa inicial do encontro.

Luís Freire mexeu menos que João Pedro Sousa, é certo (três mudanças contra cinco), mas a diferença não esteve apenas nos nomes dos jogadores. Estive sim nas ideias de jogo.

Enquanto o Rio Ave denotava equilíbrio e superioridade no setor intermediário, com Vítor Gomes e Guga a marcarem o ritmo, o Boavista sofria com a notória falta de criatividade no eixo central, onde Seba Pérez e os três defesas-centrais faziam pouco mais que destruir e Vukotic não conseguia pegar no jogo.

O golo de Zé Manuel surgiu relativamente cedo, ao 15.º minuto de jogo, mas a equipa de Vila do Conde viria a justificar em pleno a vantagem. Rui Costa considerou que Reggie Cannon desviou a bola com o braço, após remate de Guga, e Zé Manuel aproveitou para desequilibrar os pratos da balança.

O Rio Ave, que apresentava apenas mudanças na baliza e no ataque (Fábio Ronaldo e Yakuku Aziz jogaram de início), desenvolvia o seu futebol sem complexos e criava perigo com um algumas variantes de jogo eficazes. Hugo Gomes fazia lançamentos longos para quebrar o jogo de posse, Joca oscilava entre a direita e o centro, o veloz Costinha explorava todo o corredor e Guga caía na esquerda para criar superioridade numérica no flanco. O Boavista não conseguiu anular esta dinâmica.

O intervalo chegou sem registo de oportunidades claras para a formação axadrezada e João Pedro Sousa não perdeu mais tempo, reformulando por completo o meio-campo. Com Tomás Reymão e Makouta nos lugares de Seba Pérez e Vukotic, a equipa da cidade do Porto cresceu e foi-se aproximando da baliza à guarda de Léo Vieira, nos melhores 20 minutos do Boavista. Curto, muito curto.

Luís Freire, sentindo o perigo a aumentar, respondeu ao minuto 68, lançando os habituais titulares Gabrielzinho e Pedro Mendes para travar a progressiva subida do Boavista no terreno de jogo e continuar a incomodar o experiente Bracali.

As alterações produziram o efeito desejado. Meia dúzia de minutos mais tarde, Guga – o melhor em campo – arrancou com uma velocidade impressionante em contra-ataque, tabelou com Gabrielzinho e surgiu na área para confirmar o apuramento do Rio Ave para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Já ao cair do pano, depois de Gorre ter atirado à trave na melhor oportunidade do Boavista (80m), seria Gabrielzinho a desenhar um cenário de goleada com um bis (87m e 89m) em que demonstrou toda a sua técnica e velocidade. Um grande talento em Vila do Conde.

---------------

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde

Árbitro: Rui Costa.

Ao intervalo: 1-0

RIO AVE: Léo Vieira; Costinha, Hugo Gomes (Ângelo, 90+1'), Aderllan Santos e Pedro Amaral; Joca (João Graça, 78’), Guga, Vítor Gomes e Fábio Ronaldo (Gabrielzinho, 68’); Zé Manuel (Rúben Gonçalves, 90+1') e Aziz (Pedro Mendes, 68’).

Treinador: Luís Freire.

BOAVISTA: Bracali; Reggie Cannon (Nathan, 66’), Tiago Ilori, Javi García, Marcelo Djaló (Gorre, 72') e Hamache; Seba Pérez (Tomás Reymão, 46’) e Vukotic (Makouta, 46’); Gustavo Sauer, Yusupha (Tiago Morais, 66’) e Musa.

Treinador: João Pedro Sousa.

Disciplina – cartões amarelos: Reggie Cannon (14’), Gustavo Sauer (21’ e 90+3'), Vítor Gomes (43’), Makouta (57’). Cartão vermelho por acumulação: Gustavo Sauer (90+3')

GOLOS: Zé Manuel (15’ g.p.), Guga (74’), Gabrielzinho (87' e 89')