A Figura: Tiago Djaló

Não só pelo jogo que fez, mas pelo contexto, Tiago Djaló acabou por ser a maior figura do encontro. Na estreia absoluta pelo FC Porto – teve de esperar até merecer a confiança de Vítor Bruno -, o defesa-central não só foi impecável nos duelos com o avançado do Sintrense, como também marcou um belo golo de cabeça. Dedicou o golo à família, no jogo disputado em casa na Amadora.

O Momento: Golo de Galeno

Wenderson Galeno esteve para sair do FC Porto rumo à Arábia Saudita e dá para perceber porquê. Diante de um adversário da quarta divisão, tornou-se ainda mais evidente a diferença de qualidade entre o brasileiro e os restantes. Num grande momento de futebol, à passagem da meia-hora, o extremo fez um belo pontapé de ‘moinho’.

Outros destaques

Iván Jaime: Grande dinamismo do extremo, quase sempre descaído pela esquerda do campo, na procura dos espaços da defesa do Sintrense. Uma tarefa que se impunha diante de uma equipa fechada e solidária a defender. Além disso, marcou um grande golo num jogo na segunda parte, dando conforto à sua equipa.

Rodrigo Dias: O guarda-redes do Sintrense evitou muitos golos durante esta partida, com várias intervenções decisivas. Além disso, ia participando na construção do Sintrense, que não abdicou de jogar desde trás. Teve uma boa montra, o português de 23 anos que passou nas camadas jovens do Sporting.

Edney Ribeiro: Avançado possante, deu algum trabalho aos centrais do FC Porto. Pecava por vezes na receção ou a dar demasiados toques na bola. Ainda assim, apesar de ter estado muito sozinho no ataque, deu boa conta de si e mostrou que pode ser útil noutros contextos.