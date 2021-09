O Sporting vai defrontar o Belenenses, clube que milita no Campeonato de Portugal, na terceira pré-eliminatória da Taça de Portugal. Os leões jogam fora, tal como todas as equipas da Liga nesta fase da prova.

Quer isso dizer que o Restelo vai voltar a receber um dos 'grandes' do futebol português, depois de o clube ter descido aos distritais, fruto do conflito com a SAD.

Será também um confronto especial para Ruben Amorim, treinador do Sporting, que terminou a formação no clube de Belém e iniciou lá a carreira como profissional, durante cinco épocas.

