Treinador do Rio Ave: «Preocupa-nos a mentalidade que tivemos»
Sylaidopoulos deu os parabéns ao Sintrense, que segue em frente na Taça
Sotiris Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, lamentou a derrota na Taça de Portugal diante do Sintrense (3-2) e pediu desculpa aos adeptos. O grego confessa estar preocupado com a mentalidade dos jogadores.
«Primeiro quero dar os parabéns ao Sintrense e pedir desculpa aos nossos adeptos. Não estivemos bem. Marcámos, entrámos bem, podíamos ter feito o 2-0, mas, quando o Sintrense marcou, fomos abaixo e não tivemos a atitude certa. Não há desculpas, temos de ser homens adultos e assumir as nossas responsabilidades, sobretudo depois do aviso dos jogos de ontem [sábado].»
«Não era este o cenário que queríamos, podíamos ter empatado no fim, mas preocupa-nos a mentalidade que tivemos. Parabéns ao Sintrense».
