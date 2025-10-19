David Maside, treinador do Sintrense, reagiu à vitória da sua equipa frente ao Rio Ave (3-2), na Taça de Portugal e já projetou a deslocação ao Dragão.

«A equipa está eufórica, os jogadores estão extremamente motivados. Há que desfrutar deste momento, mas amanhã temos de começar a concentrar-nos no nosso campeonato, onde queremos subir de divisão e vamos trabalhar para isso.»

Visita ao Dragão

«A Taça de Portugal é um contexto diferente e não é um fantasma ir ao Dragão [jogo com o FC Porto, na quarta eliminatória]. Vamos aproveitar ao máximo, viver o que é a elite do futebol. Mas, faltam três semanas e vamos trabalhar até lá. Jogar no Dragão é um prémio gigantesco, ainda estamos a digerir esta vitória e agora vamos usufruir deste momento.

Temos tido dificuldade em ser consistentes no campeonato, mas somos muito unidos e esse é o segredo».