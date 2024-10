Declarações de Vítor Bruno, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Sintrense, por 3-0, em jogo da Taça de Portugal:

[Fábio Vieira saiu lesionado do encontro?]

«Precisava de mimo. Fora de brincadeiras, quando ele tem esse momento [em que foi assistido], pediu ao Doutor para ir lá, mas ele levantou-se na mesma. Às vezes os jogadores precisam de sentir aquele conforto. Está cada vez mais genial, está cada vez mais comprometido sem bola. Tanto o Jaime, como o Mora, Navarro... quem está lá a frente sabe que tem de correr para trás, tem de 'dar ao chinelo'. Eles sabem que comigo é sempre difícil. A partir do momento em que percebemos que era inviável ele seguir, não íamos comprometer a saúde do jogador. Obviamente que, com prudência, fizemo-lo sair.»