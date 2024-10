Declarações de Vítor Bruno, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Sintrense, para a Taça de Portugal (3-0):

[Saída de Wendell antes da meia-hora]

«Teve um choque cabeça contra cabeça. Tentámos que permanecesse em campo mais tempo, pois não tem jogado tanto. O que eu pedi antes do jogo, foi que quem estivesse mais jogado fosse capaz de ajudar quem não tem tido tantos minutos. O Wendell, o Djaló, o Navarro... chega a um momento em que o jogo começa a ser pesado para eles. Era o meu compromisso com eles. Tentámos que ele tivesse continuado. Não foi capaz de continuar, sentiu algumas tonturas, parece menos sintomático agora. Se for necessário fazer algum exame complementar, faremos. Mas à partida parece tudo bem com ele.»