*Por Rui Santos



Fábio Pereira, treinador da UD Oliveirense, em declarações na sala de imprensa do estádio Carlos Osório, após a eliminação da Taça de Portugal frente ao Portimonense nos penáltis:



«Quando falei em nos testarmos a nós próprios, não foi por não saber a qualidade que temos. Falei no sentido de sentirmos que tinha sido um bom sorteio para nós e que podíamos discutir o resultado. Gostamos de desafios com equipas de outros patamares e foi isso que ficou patente ao longo do jogo. As duas equipas disputaram a passagem a eliminatória. Acabámos por ser infelizes nos penáltis, mas acho que fomos superiores e com um bocadinho de sorte podíamos ter seguido em frente.

Roda? Disse aos jogadores que me sentia triste, mas também extremamente orgulhoso do desempenho deles, hoje e em todos os treinos. Temos de levantar a cabeça.

Os objetivos mantêm-se intactos, definidos a muito curto prazo. É sempre o jogo seguinte. Hoje não conseguimos levar de vencida o Portimonense. Acreditamos que fazemos um bom trabalho, que temos muita qualidade no plantel, daí o nosso início bom de campeonato.

Temos de manter o chip ligado como hoje. Seguir este caminho, este rumo, atitude de equipa vencedora, de quem encara os adversários com coragem para os desafiar e tentar ganhá-los. Sei que os jogadores estão triste hoje, mas amanha o sol nasce outra vez.

Não é a primeira vez que recuperamos de uma desvantagem. Pelo nível do adversário, torna-se difícil estar em desvantagem tantas vezes no jogo, ter de andar atrás do resultado, mas temos feito sempre golos em todos os jogo e criado várias oportunidades. Hoje não foi exceção. O que fica para a história é que fomos eliminados, mas para nós há o sentimento que devíamos ter continuado na prova e ter a possibilidade de jogar mais jogos deste nível.»