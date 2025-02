Depois de um arranque de época com alguns percalços, o Sporting de Braga encontrou a sua melhor versão e venceu cinco dos últimos seis jogos.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, para a Taça de Portugal, Carlos Carvalhal assumiu que o clube teve a «oportunidade de reformular as coisas» no mercado de inverno e está a colher frutos disso em 2025.

«A nossa equipa tem de continuar a fazer o que tem feito e, fundamentalmente, acreditar que é possível passar. Também é importante manter a humildade e pés no chão que nos tem levado a um percurso excelente em 2025. Na mesma proporção da humildade, alguma astúcia, personalidade, muita ambição, jogarmos juntos como uma família, sabemos que vamos ter momentos de muita dificuldade e temos de ter o nosso momento também para fazer golos, porque queremos passar», disse o técnico minhoto, antes do jogo dos quartos de final.

«Saíram vários jogadores e houve oportunidade para outros. Olhámos para a equipa B, puxámos jovens talentos e fizemo-los acreditar que têm capacidade para jogar ao melhor nível. Têm feito um trabalho muito bom», frisou.

Carvalhal garantiu que os jogadores estão «com os pés assentes do chão» e conscientes das «dificuldades» que vão encontrar na Luz. Além disso, sublinhou a importância que dá à Taça de Portugal.

«Qualquer jogo do Sp. Braga, para mim, é um jogo especial. Quando é um jogo de maior importância, mais especial é. Se gostava de ir à final e vencer a Taça? Obviamente que sim. Já vencemos uma, o Sp. Braga tem três e gostaríamos de atingir a quarta. Para lá chegar, é preciso destronar um adversário fortíssimo, a jogar na sua casa, como é o Benfica. Se queres vencer a Taça, tens de ganhar este tipo de jogos», observou.

Depois de dois jogos de ausência, Fran Navarro, que marcou para o campeonato na Luz, já está disponível. «O Vítor Carvalho já anda no campo, mas ainda demora um bocadinho. O Sikou [Niakaté] está a bater à porta para ser convocado e o Zalazar também já anda no campo, o prazo será de duas semanas, está a evoluir, está cada vez melhor. O Fran Navarro está a cem por cento, como o Racic, que saiu combalido no último jogo.»

Embora não tenha revelado o onze, Carvalhal adiantou que Lukas Hornicek vai ser titular.

«Não costumo trocar de guarda-redes. Costumo dar oportunidade num jogo ou outro. Não sou apologista disso, mas, se tivesse de jogar o Tiago Sá, não tinha problema nenhum, porque é um excelente guarda-redes. Estamos bem guardados pelo Hornicek, tem feito uma campanha muito boa», concluiu.

Benfica e Sporting de Braga medem forças nos quartos de final da Taça, a partir das 20h45 desta quarta-feira. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.