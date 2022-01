Fábio Vieira, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da CNN Portugal, após a passagem às meias-finais da Taça de Portugal carimbada com o triunfo em Vizela por 3-1:



«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, diferente do que jogámos para o campeonato. Tínhamos de nos manter iguais a nós próprios e ao nosso estilo de jogo e fiéis ao que somos individualmente e como equipa.



Na primeira parte não fomos tão superiores. Marcámos, mas sofremos depois. Tínhamos de nos redimir na segunda parte. Felizmente marcámos e conseguimos.»



[O que o mister me pediu]:



«Foi pedido para ser o que sou. Tanto eu como os outros. O mister pediu para metermos cá fora a nossa qualidade e para nos divertirmos ao máximo, mantendo sempre os princípios da equipa. E foi o que eu fiz assim como os restantes colegas. Felizmente conseguimos passar à próxima eliminatória e estamos muito felizes.»



[O que é que o Otávio lhe disse aquando do penálti]:



«Simplesmente senti que podia fazer golo, estava confiante. Qualquer outro colega marcava. Se não fosse eu, poderia ser qualquer outro. Temos muita confiança uns nos outros.»