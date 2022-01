Renzo Saravia foi a principal novidade na sessão de trabalho do FC Porto. Regressado de empréstimo ao Internacional, o internacional argentino apresentou-se às ordens de Sérgio Conceição, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



Além do lateral-direito, João Marcelo e João Mendes, jogadores da equipa B, voltaram a trabalhar com a equipa principal. Em sentido contrário, Pepe e Marcano realizaram tratamento às respetivas lesões e trabalho de ginásio enquanto João Mário e Manafá fizeram apenas tratamento.



Zaide e Nanu permanecem ao serviço das respetivas seleções na CAN e estão fora das opções do treinador dos azuis e brancos para a visita a Vizela, marcada para a próxima quarta-feira referente aos quartos de final da Taça de Portugal.



Sérgio Conceição vai antecipar o duelo contra os minhotos às 17h30, em conferência de imprensa, hora e meia após início do treino.