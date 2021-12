Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações à CNN Portugal após a derrota contra o Sporting na Taça de Portugal por 2-1:



«Para manter a estratégia da primeira parte tínhamos de ter enorme capacidade física. Depois do 1-1 tivemos um comportamento irrefletido e começámos a baixar muito as linhas. O Poloni passou a estar indeciso, não sabia se havia de saltar na marcação ou não. O Sporting acelerou, passámos a estar mais distantes, ficou mais complicado. Em vantagem ao intervalo, ficaríamos mais confortáveis».



«Contra uma equipa destas não é fácil ser organizado e, ao mesmo tempo, agressivo no ataque. Não fomos tão pressionantes como queríamos. Estamos tristes, mas não jogámos contra uma equipa qualquer.»



[o abraço a Ruben Amorim]



«Falámos mais no fim, sobre o jogo. Houve ali uma altura em que as coisas estiveram um bocadinho quentes. Foi bom ter esta moldura humana, o Casa Pia está a apetrechar-se para outros patamares e a modernizar-se.»