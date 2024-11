A estreia de João Pereira ao comando do Sporting está agendada para esta sexta-feira, em Alvalade. O campeão nacional tem duelo marcado com o Amarante, às 20h45, numa partida que o Maisfutebol vai seguir AO MINUTO.



Esperam-se alterações na equipa leonina, não só por ser um jogo de Taça, mas também pelo facto de vários internacionais não terem trabalhado às ordens do novo treinador nas últimas duas semanas. Nota ainda para Debast, Quaresma, Nuno Santos e Pedro Gonçalves que são «baixas» por lesão.



Por sua vez, o Amarante visita Lisboa como segundo classificado da Série A da Liga 3 e tem o plantel na máxima força.