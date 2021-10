Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do Complexo Desportivo da Camacha, após a vitória por 2-1, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:



«O Tondela podia ter feito mais, sim. Podíamos ter jogado muito melhor. Mas há que dar mérito à Camacha. Estes jogos não são fáceis, independentemente do nível das equipas. Como se diz entre os militares, o valor é assumido. E nós devíamos ter demonstrado mais no jogo.

Acho que começamos muito bem mas cometemos um erro que não devíamos permitir, uma perda de bola e depois não soubemos defender o segundo poste.

Mas nestes jogos, antes de sair do balneário, equipas como a Camacha acreditam que podem ganhar, e nós permitimos que eles acreditassem. Tornaram-se fortes, defenderam bem, estiveram compactos e muito disciplinados e dificultaram-nos o jogo.



Sorte no resultado? Não, o regulamento foi aplicado a nosso favor.»