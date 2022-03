*Por Mariana Rebelo Silva



Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do João Cardoso, após a vitória por 3-0 diante do Mafra, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

É importante defrontar o próximo jogo como este, com a máxima seriedade e responsabilidade. Temos visto coisas esquisitas na história do futebol. É um bom resultado, mas é só isso. Há que jogar um segundo jogo e se tivermos o mesmo rendimento, estaremos mais perto.

O que significa a vitória? Significa, fundamentalmente, que acreditamos no que estamos a fazer. Acredito que estamos no bom caminho. O mais importante é ver o trabalho intenso dos jogadores. Nos últimos quatro jogos, não tínhamos bons resultados, mas os últimos três jogos foram muito equilibrados.

Mudança de sistema? Considerámos que era um sistema adaptado às nossas fortalezas e às debilidades do Mafra. A ideia era fechar o meio. Creio que os três centrais funcionaram. Agora temos o Belenenses. Há três dias só pensava nesta eliminatória. Agora penso em preparar o melhor treino possível para amanhã. Depois, no próximo jogo.»