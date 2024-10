Francisco, jogador do Sintrense, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 3-0 frente ao FC Porto, em jogo da terceira jornada da Taça de Portugal:



«É um orgulho imenso no que a equipa fez. Sabíamos que ia ser complicado, mas batemo-nos como conseguimos. Vamos tirar as coisas boas disto e focar no campeonato.



[Como viveram esta experiência]: «Foi incrível. Para muitos foi o jogo de uma vida. Todos anseiam chegar lá acima. Jogador mais difícil? Todos são incríveis. É difícil escolher um.»