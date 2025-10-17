Rui Borges responde a Mourinho: «Taça está no museu porque fomos melhores»
Técnico do Sporting recorda conquista da Taça de Portugal, frente ao Benfica, na última temporada
Rui Borges responde às declarações de José Mourinho, que considera que o Benfica deveria ter mais uma Taça de Portugal no palmarés do que as que já tem. O técnico fala num «ruído imenso» e assegura que a conquista teve todo o mérito dos jogadores:
Conquista da Taça e declarações de Mourinho
«Estou focado no que podemos fazer na Taça de Portugal. O ruído é imenso, sempre e a toda a hora. É sinal de que somos vencedores e que no passado temos ganho bastante e mais do que os outros. Vamos lutar por um troféu que já está no nosso museu. Desde que comecei a jogar futebol, a Taça era algo que sempre me marcou muito. As memórias são imensas e ela está no museu, com o nome de todos nós. Vão olhar para ela sempre, por tudo o que aconteceu durante a época e por tudo o que lutámos para a conquistar.
O Sporting ganhou a Taça e ela está no museu porque fomos melhores, tão simples quanto isso. Porque a merecemos. O ruído é vosso e deles, não é meu. Sei que a Taça está no museu e é nossa com todo o mérito. No último minuto conseguimos virar o jogo, com a arrancada do Viktor.»
Sporting tem de conquistar mais títulos
«É a ambição do clube. A ambição do presidente é a nossa. É enorme. Não podemos deixar o grupo entrar no comodismo de já termos ganho. É um grupo que já vem de alguns anos e que não ganhou só nesta época. A ambição tem de estar lá todos os dias e não nos podemos cansar de ganhar. É a maior luta que podemos ter, uma exigência por nós próprios. E depois somos nós a puxar pelos jogadores e eles a puxarem por nós. São jogadores que estão habituados a ganhar e isso é a parte difícil de nós treinadores: mantê-los ligados a toda a hora e querer mais, querer mais, querer mais e querer mais. Temos muita coisa para ganhar, algo difícil que é o tricampeonato e que vai marcar a história do clube. Daqui a 30 anos vão falar deles. Temos de pensar que ganhámos pouco e temos de ganhar ainda mais.»