Rui Borges responde às declarações de José Mourinho, que considera que o Benfica deveria ter mais uma Taça de Portugal no palmarés do que as que já tem. O técnico fala num «ruído imenso» e assegura que a conquista teve todo o mérito dos jogadores:

Conquista da Taça e declarações de Mourinho

«Estou focado no que podemos fazer na Taça de Portugal. O ruído é imenso, sempre e a toda a hora. É sinal de que somos vencedores e que no passado temos ganho bastante e mais do que os outros. Vamos lutar por um troféu que já está no nosso museu. Desde que comecei a jogar futebol, a Taça era algo que sempre me marcou muito. As memórias são imensas e ela está no museu, com o nome de todos nós. Vão olhar para ela sempre, por tudo o que aconteceu durante a época e por tudo o que lutámos para a conquistar.

O Sporting ganhou a Taça e ela está no museu porque fomos melhores, tão simples quanto isso. Porque a merecemos. O ruído é vosso e deles, não é meu. Sei que a Taça está no museu e é nossa com todo o mérito. No último minuto conseguimos virar o jogo, com a arrancada do Viktor.»

Sporting tem de conquistar mais títulos

«É a ambição do clube. A ambição do presidente é a nossa. É enorme. Não podemos deixar o grupo entrar no comodismo de já termos ganho. É um grupo que já vem de alguns anos e que não ganhou só nesta época. A ambição tem de estar lá todos os dias e não nos podemos cansar de ganhar. É a maior luta que podemos ter, uma exigência por nós próprios. E depois somos nós a puxar pelos jogadores e eles a puxarem por nós. São jogadores que estão habituados a ganhar e isso é a parte difícil de nós treinadores: mantê-los ligados a toda a hora e querer mais, querer mais, querer mais e querer mais. Temos muita coisa para ganhar, algo difícil que é o tricampeonato e que vai marcar a história do clube. Daqui a 30 anos vão falar deles. Temos de pensar que ganhámos pouco e temos de ganhar ainda mais.»